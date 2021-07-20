Kaza 20 Temmuz 2021 günü Çorum’un Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Ovacıksuyu Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul’dan Tokat yönüne giden A.A. yönetimindeki motosiklet ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Motosiklet sürücüsünün kolları ve çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken traktörde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ambulans görevlileri, bölge trafik polis ekipleri, jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumu ciddi olan motosiklet sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinde yanmaya başlayan motosiklet Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından özverili bir çalışma sonunda söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mustafa ULUSOY)

