Minik Taha melek oldu
Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Taha Ulusoy, genç yaşta aramızdan ayrıldı.
Osmancık 01.06.2022, 20:30
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Küçük Taha'nın vefatı ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Sabri ve Derya Ulusoy çiftinin oğulları, İhsan, Ramazan ve Ertuğrul Ulusoy'un yeğenleri Taha Ulusoy vefat etti.
Minik Taha’nın cenazesi öğle namazına müteakip Osmancık’ta Beyler Çelebi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Damatoğlu Çiftlikler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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