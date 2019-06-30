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Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Osmancık’ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Osmancık’ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 20:50
Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Avlağı Köyü mevkiinde meydana geldi. Osmancık Sarıalan Köyü istikametinden Hanefi Köyü yönüne seyir halinde olan K.H.(30) yönetimindeki minibüs dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole girdi.

Kazada araç sürücüsü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan E.H.(35), K.H.(60), Z.S. (63) ve G.D. (71) yaralandı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlanıldı.

(Haber Merkezi)

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