Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Avlağı Köyü mevkiinde meydana geldi. Osmancık Sarıalan Köyü istikametinden Hanefi Köyü yönüne seyir halinde olan K.H.(30) yönetimindeki minibüs dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole girdi.

Kazada araç sürücüsü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan E.H.(35), K.H.(60), Z.S. (63) ve G.D. (71) yaralandı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlanıldı.

(Haber Merkezi)