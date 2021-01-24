Milli mücadele kahramanı adına anıt mezar yapılacak
Osmancık’ta Kurtuluş Savaşı milli mücadele kahramanlarından ve eski belediye başkanlarından Atatürk'ün Nutuk eserinde “Sarı Mehmet” diye bahsedilen Mehmet Çetin'in anıt mezarı yaptırılacak.
Osmancık 24.01.2021, 18:08
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve beraberindeki heyet Kurtuluş Savaşı kahramanı ve eski belediye başkanlarından Atatürk'ün Nutuk eserinde “Sarı Mehmet” diye bahsedilen Mehmet Çetin'in Gemici Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.
Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, Kent Konseyi’nin önerisi ve Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile bir vefa göstergesi olarak Mehmet Çetin için bir anıt mezar yaptıracaklarını söyledi. (Haber Merkezi)
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