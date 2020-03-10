Milli Eğitim Müdürü Sarı, Osmancık'da okulları ziyaret etti

Ziyaret ettiği ortaokulların 8.sınıflarına hitaben konuşan Yakup Sarı, "İnsan mücadele ederek kazanır. Sizler de çok çalışmalısınız. Yolunuz uzun. Bu yolda çıkacak zorluklarda hemen yıkılmayın. Edepli, adaplı başkasına zararı dokunmayan, aksine ülkesi, komşusu ve başkalarına yararı dokunan gençlere ihtiyacımız var. Devletimiz çalışan insanlar sayesinde güçlüdür" dedi.

Okulların anasınıflarını da ayrı ilgi gösteren Sarı, anasınıfı öğrencileriyle boyama ve şarkı söyleme etkinliklerine katıldı. Milli Eğitim Müdürü Sarı ziyaretlerde öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmada “Sizler kalem erbabısınız. Kalem susarsa silahlar konuşur. Sorumluluğunuz ağır, bunun farkındayız. Milli eğitim kalbi öğretmenler odasıdır. Eğer bu kalp sıkıntılı ise vücut çalışmaz, gerekli görevleri yerine getiremez ve iflas eder. Bu yüzden asli olan öğretmen kimliğimizle, insan odaklı çalışacağız. Çocuklar sevilmeden, kalplerine girilmeden öğretmenlik yapılamaz. Hayatımız tiyatro sahnesi, önemli olan geride hoş bir sada bırakmaktır” dedi.(Haber Merkezi) olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı" dedi.

(Haber Merkezi)