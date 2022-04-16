Milli Eğitim Bakanlığı Osmancık RAM'a onay verdi
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Osmancık ilçesine Rehberlik Araştırma Merkezinin (RAM) kurulmasına onay verildiğini açıkladı.
Çocukların zihinsel yetersizlik, otizm, görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularında yardıma ihtiyaç duyulduğunda ücretsiz destek alabileceği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi Osmancık’a da kazandırılacak. Milletvekili Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın zihinsel yetersizlik, otizm, görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik vb. durumlarda özel eğitime veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularında yardıma ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ücretsiz destek veren Rehberlik Araştırma Merkezinin Osmancık'ta açılmasına Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer tarafından onay verildi. İlçemize, şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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