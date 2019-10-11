Milletvekili Kaya’dan Osmancık’a müjde

Çorum heyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında bir açıklama yapana Milletvekili Kaya, Çorum’un diğer ilçeleri ile birlikte Osmancık’ın taleplerinin de iletildiğini kaydetti.

BELEDİYE’YE 1 MİLYON TL HİBE

Milletvekili Kaya, Kızılırmak çevre düzenlemesinin tamamlanması için Osmancık Belediyesi’ne 1 Milyon TL hibe sağlanacağını belirterek, “Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Çorum Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız ile birlikte Çevre Şehircilik Başkanımız Sayın Murat Kurum ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sonrasında bakanlık Genel Müdürleri ile bir toplantı düzenlendi. Çok verimli bir toplantı oldu. İlimizin ve ilçelerimizin taleplerini bakanlık düzeyinde ele aldık. Osmancık ilçemiz için büyük önem taşıyan Kızılırmak Sahil Düzenlemesi için belediyemize 1 Milyon TL hibe sağlanacaktır. Böylelikle projenin kısa sürede tamamlanmasına bakanlığımız büyük katkı vermiş olacaktır. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)