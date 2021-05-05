Milletvekili Kaya, Osmancık'ta projeler ile ilgili bilgi aldı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık'ta devam eden projelerin son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam bir araya gelerek ilçenin önemli projeleri ile ilgili son durumu istişare etti. Koyun Baba Köprüsü civarında kale çevresindeki iş yerlerine yapılacak cephe sağlamlaştırma projesi, kapalı pazar projesi, Mustafa Kemal Atatürk Parkına yapılan cami projesi ve ilçenin önemli projeleri ile ilgili son durum değerlendirildi.