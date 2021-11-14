Milletvekili adayı Yazıcı vefat etti
Saadet Partisi 24. Dönem Çorum Milletvekili Adayı Ali Yazıcı vefat etti.
Osmancık 14.11.2021, 16:37 14.11.2021, 16:39
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Çorum ‘un Osmancık İlçesi Yenimahalle nüfusuna kayıtlı Hüseyin Yazıcı'nın oğlu, Ahmet ve Ömer Yazıcı'nın kardeşi olan ve Çorum merkezde ikamet eden emekli Türkçe Öğretmeni Ali Yazıcı’nın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Ali Yazıcı’nın cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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