“Milletimiz hainlere fırsat vermedi, vermeyecek”

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Osmancık’ta şehitlik ziyaret edilerek, dualar okundu. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılarak sulandı. Ardından Ulucami’de ‘Fotoğraflarla 15 Temmuz’ sergisi gezildi. Osmancık Ulucami (Beylerçelebi Camii) Cami’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitleri Anma mevlit programıyla devam etti.

Osmancık Kaymakamlığı önünden 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar kortejle birlikte vatandaşlar ellerde Türk bayrakları yürüyüş yaptı. Meydanda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma törenine Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Komutanı Tevfik Kara, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, daire ve kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Osmancık Ulucamii İmam Hatibi Hafız İbrahim Bardak’ın Kur'an-ı Kerim okudu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Milletimiz hainlere fırsat vermedi, vermeyecektir. Osmancık halkı 3 yıl önce olduğu gibi yine 15 Temmuz Meydanında. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Vatanımız için, milletimiz için her an hazırız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Allah hainlere fırsat vermesin. İlçemizdeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gelgör, konuşmasında şunları dile getirdi: “Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. Türk milleti bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını Osmancık’ta yaşatıyoruz. 15 Temmuz’un yüce milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

(Haber Merkezi)