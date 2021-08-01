“MHP ile birlikteliğimiz pazara değil mezara kadar”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında Osmancık’ta partililer ve vatandaşla bir araya geldi.

Milletvekili Ceylan ve Ahlatcı beraberlerinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile birlikte Osmancık’a gitti.



Osmancık’ta ilk olarak İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, İlçe Başkanı Şerif Okudan ve ilçe teşkilatı ile bir toplantı yaparak 2023 hedeflerine yönelik yapılan teşkilat çalışmaları hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüşen heyet İlçe Kadın Kolları tarafından hayırseverlerden temin edilerek oluşturulan AK Çarşı Mağazası’nı da ziyaret ederek bilgi aldı. Heyet İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu ve yönetimine de anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti heyeti daha sonra ilçede esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Esnaf ve vatandaş ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Ceylan ve Ahlatcı, son ziyaretini de MHP’li Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e yaptı.



Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri öncesi birlikteliğine vurgu yapılan ziyarette “Bizim birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.” diyen Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaretlerinde ilçe belediyesine 250 bin liralık katkı sağladıklarını da hatırlattı.

AK Parti teşkilatlarının seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayış ile siyaset yapmadığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatlarımız daima halkın arasında. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza yeniden start vererek teşkilatlarımızla sahaya indik. Muhalefet yalan algı siyaseti ile hızımızı yavaşlatmak istese de asla başarılı olamayacaklar. Biz işimize bakacağız ve bu aziz milletle hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Slogan siyaseti yapanlardan olmadıklarını belirten İl Başkanı Ahlatcı ise, “Hizmet siyaseti yapıyoruz. Yeter ki devlet zeval görmesin, millet zarar görmesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışacağız. Bu hizmet kervanını büyütmek için elimizden gelen çabayı sonuna kadar göstereceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)