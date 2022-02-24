METEM’den Kızılay’a 51 ünite kan bağışı

Osmancık METEM ve Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyası okul binası bahçesinde gerçekleşti. Burada kan vermek isteyenler ve öğrenciler gerekli formları doldurduktan sonra Kızılay yetkililerine kan bağışı yaptı. Kan bağışı yapmak isteyen 18 yaşını doldurmuş öğrenciler kampanyaya katıldı.

Düzenlenen kampanyaya öğrenciler kan vererek destek olurken, askeri personellerin de katıldığı kan bağışında 51 ünite kan bağışı alındı.

Osmancık METEM öğrencisi Mustafa Dölcü, öğrenciler olarak kan bağışında bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek “12. Sınıf öğrencisiyim, aşçılık bölümü okuyorum. 18 yaşımı tamamladığım için kan bağışı gerçekleştirdim. İlk kez kan bağışında bulundum. Bizim sayemizde belki bir can daha kurtulabilir, çok güzel bir duygu” dedi.

Kampanya sonunda Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, METEM idareci ve öğrencilerine sertifikalarını takdim etti.