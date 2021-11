Mehmetçik Anadolu Lisesi Midilli’de

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Polonya koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together for an Inclusive Europa” isimli proje kapsamında 21-27 Ekim 2021 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli adasına gitti.

Türkiye, Yunanistan, Polonya, Romanya ve İspanya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler proje aktiviteleri yaparken birlikte zaman geçirdiler. Öğrenciler bu sayede hem İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiler hem de kültürel paylaşımda bulundular. Polonya ve Romanya ortaklarının öğretmen ve öğrencileri ülkelerinin Covid 19 şartları nedeniyle toplantıya online olarak katıldılar.

Yapılan toplantıda projenin bu zamana kadarki faaliyetleri değerlendirildi, bu yıl içerisinde yapılacak çalışmalar planlandı. Midilli adasının tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edildi. (Haber Merkezi)