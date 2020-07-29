Mahalleli "Sela" veriliyor sandı, gerçek bir süre sonra ortaya çıktı

Olay, İlçeye bağlı Koyunbaba Mahallesinde bulunan Asri Mezarlık Camisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre eşi ile ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Hüseyin A., intihar etmek için caminin minaresine çıkıp bağırmaya başladı.

MAHALLELİ “SELA” VERİLİYOR SANDI!

Bazı vatandaşlar önce sela verildiğini sandı. Ancak, bir süre sonra bir kişinin intihar etmek için minareye çıktığı haberi geldi. Mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altına branda açtı. Şahsı indirmek için uğraşan ekipler, inmeyince devreye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör girdi.

BAŞKAN “HÜSEYİN AŞAĞIYA HEMEN İN” DİYE BAĞIRDI

Başkan Ahmet Gelgör, Hüseyin A’ya seslenerek aşağı inmesini ve sorunlarıyla ilgileneceğini söyledi. Hüseyin A., Başkanın sesini duyup bir süre sonra aşağıya indi. Alkollü olduğu öne sürülen şahsa Başkan Gelgör “Sen neden çıktın oraya, hani bir daha içki içmeyecektin” diye uyardı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İntihara kalkışan şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla tedbir amaçlı Osmancık Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.