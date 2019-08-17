Mağduriyetler için önlem alındı

Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üniversite öğrenci işleri birimlerinde görev yapan idari personele yönelik, 17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde çalıştay yapıldı. Çalıştaya Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrenci işleri birimlerinde görev yapan tüm idari personel iki grup halinde katıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak’ın başkanlığında düzenlenen çalıştayda, öğrencilerin kayıt döneminde mağduriyet yaşamamaları için Hitit Üniversitesi öğrenci işleri birimlerindeki iş ve işlemlerin her yıl akademik takvimde belirlenen tarihlere göre zamanında yapılması, yeni açılan programların ders kataloglarının ve müfredatlarının HUBİS (Hitit Üniversitesi) otomasyonuna zamanında tanımlanması, HUBİS otomasyonu üzerinden yapılacak işlemleri kolaylaştırıcı yazılımsal değişikliklerin yapılması, özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve personel arasında çözüm odaklı iletişimin geliştirilmesi, öğrencilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulabilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ile eğitim ve öğretim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları tartışılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay programının bitmesine müteakiben çalıştaya katılan üniversite personeline Osmancık'ın güzide mekanları olan Kandiber Kalesi, Koyunbaba Köprüsü ve Şehit Jandarma Astsb. Üçvş. Mustafa Ayna Tabiat Parkı tanıtıldı. Çalıştaya katılan personel çalıştay sayesinde Osmancık'ın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri gezme ve görme imkanı buldukları için çok memnun olduklarını dile getirerek ilçeden ayrıldı.(Haber Merkezi)