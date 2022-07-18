LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından Osmancık'ta dereceye giren öğrenciler açıkladı.
Osmancık 18.07.2022, 19:32
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İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğrencileri makamında kabul ederek, hem tebrik etti, hem de çeşitli hediyeler takdim etti.
LGS 2022'de ilçe birincisi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Gülizar Balcı, ilçe ikincisi Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi İsmail Erdursun, ilçe üçüncüsü Atatürk Ortaokulu öğrencisi Efe Hızarbaş oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci, öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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