“Laçin-Osmancık arasındaki çalışma 2020’de başlayacak”

Osmancık Ulusoy Asya Dinlenme Tesisleri’nde gazetecilerle yemekte buluşan Milletvekili Oğuzhan Kaya, doğru haber alıp insanlara doğru haber aktarma açısından çaba sarf eden, gazete ve internet gazeteciliği yapan tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Gazetecilerin yaptıkları işin takdire şayan olduğunun altını çizen Oğuzhan Kaya, “Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince sizlerle bir arada olmaya çalışıyoruz. Osmancık’a birlik ve beraberlik içerisinde önemli hizmetler kazandırmaya çalıştık” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, Osmancık’a yapılan yatırımlar hakkında da gazetecilere bilgiler verdi. Kaya, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında şunları dile getirdi:

“KIRKDİLİM TÜNELLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR”

“Kırkdilim tünelleri 370 milyona ihale edildi hızı bir şekilde devam ediyor. Ödenek sıkıntısı çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı yolda Osmancık Sarmaşa’nın olduğu bölgenin bu yıl açılışını yapacağız. Asfaltını yaptırıp, Gölünyazı’dan Çorum’a 10 dakikada gedeceğiz. En elzem hizmetlerden ikisi budur. Bunları bitireceğiz. Laçin-Osmancık arasını önümüzdeki sene başlatıp en kısa zamanda bitireceğiz.

“İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İLÇEYE ÖNEMLİ KAZANIM”

Osmancığın sağlıklı su içebilmesi için içme suyu yapıldı ancak bu göletten sağlıklı su verilmesi için bir arıtma bir de ishale hattı verildi. Yaklaşık maliyeti 40 milyon liradır. Bunun için ödenekleri çıkarttırdık. Bunun için ihale tarihi alacağız. Türkiye’de üç şehirde içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Bu da Osmancık için önemli bir kazanımdır.

40 milyonluk bir yatırım. Osmancık’taki İncesuyun sulama ihalesini yaptırdık. Osmancık için çok önemli bir hizmettir. Dutludere sulama projemiz var. Onu tasfiye ettiriyoruz. 2020’de de onu ihale ettireceğiz. O da çok büyük bir yatırımdır. Kırkdilim ile yolları ile arıtması ile içme suyu ile Osmancık yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Yine iş imkanı istihdam için OSB’yi yatırım programına aldırdık. Yatırımcıları bulacağız. Osmancık hepimizindir. Hep birlikte uyum içerisinde çalışacağız. Osmancık her türlü hizmeti almış olacak.

“BİZİM BU ŞEHRE BORCUMUZ VAR”

Ben Çorum’un ve Osmancık’ın milletvekiliyim. Bizim Osmancık’a hizmet etmek için aramıza kimse giremez. Osmancıklılar var olduğu müddetçe bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcudur. Çünkü bu millet bizi milletvekili seçti. Bizim bu şehre borcumuz var. Biz bu borcu ödemeye çalışıyoruz. İşin aslını sorarlarsa biz doğrusunu her zaman herkese anlatırız.

“İSTEĞİMİZ TEDES’İN KAPATILMASI YÖNÜNDE”

Osmancık’ta TEDES’in kapatılmasında en rahat edecek kişi biziz. Bizim takdirimiz ve istediğimiz de TEDES’in kapatılması yönündedir.”

(Mustafa ULUSOY)