Kurbanlık taşıyan traktör kaza yaptı

Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ovacıksuyu köyü mevkisi Kabala-Sekibağı-Çatak-Tepeyolaltı köyü yol ayrımı önünde meydana gelen kazada, aynı yöne giden 34 VU 4110 plakalı otomobille kurbanlık büyükbaş hayvan yüklü traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör orta refüje çıkarken römorku asfalta devrildi. İçerisindeki kurbanlık büyük baş hayvanlar da yola serpildi.

Kaza yerine trafik polisi, ve jandarma ekipleri intikal etti. Yolda alınan güvenlik tedbirleri ile devrilen römork kaldırılırken, otomobil de çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

Kazada yaralanan olmaması ise teselli kaynağı oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

