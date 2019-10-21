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Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Osmancık'ı inceledi

Ankara 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Osmancık'ta incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Osmancık'ı inceledi

Ankara 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Osmancık'ta incelemelerde bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:40
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Osmancık'ı inceledi

Ankara 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerine Osmancık ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör ile birlikte Ankara 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde incelemelerde bulundular.

Başkan Gelgör, “Ankara 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Osmancık'ta incelemelerde bulundu. İlçemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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