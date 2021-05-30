Kültür mantarı üreten girişimcilere ziyaret
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçede kültür mantarı üretimi ile uğraşan genç girişimcileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Osmancık 30.05.2021, 19:21
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Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ile birlikte kültür mantarı üretimi yapılan serada incelemelerde bulundu.
Kaymakam Akpay, kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında genç işletme sahiplerinden çalışmalarıyla ilgili de bilgi aldı. Akpay, işletme sahiplerine çalışmalarında başarı ve bereket temennilerinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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