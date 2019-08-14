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Koyunlar telef oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde ağıla giren kurtlar, 7 koyunu boğarak telef etti

Koyunlar telef oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde ağıla giren kurtlar, 7 koyunu boğarak telef etti

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:15
Koyunlar telef oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Gökdere Köyü’nde meydana geldi. Kadir Gökdere’ye ait ağıla giren kurtlar 7 koyunu boğarak telef etti. Gece sabaha karşı koyunların sesini duyan Kadir Gökdere ağıla koştuğunda şok yaşadı.

Kadir Gökdere, “Önce koyunlar salındı zannettim. Fakat ağıla girerken kurtlar beni görünce kaçtı. Yerde yatan çeşitli yerlerinden parçalanmış koyunları gördüm. İnceleme yaptığımda kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 7 koyun telef olmuş. Jandarmaya müracaat ettim olay yerine gelen ekibe tutanak tutturdum. Çok üzgünüm” dedi.

Başka vatandaşların mallarına da zarar verdiklerini söyleyen Gökdere “Onlar bunun için müracaatta bulunmadılar. Daha önce 3 tanede komşularımız hayvanlarını telef etmişti. Köylü vatandaşlarımız tedirgin. Her an bir insana da saldırabilirler" şeklinde ifadelerde bulundu.

(Mustafa ULUSOY)

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