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Koyunbaba’da cem erkânı

Osmancık Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından Osmancık Koyunbaba Türbesi’nde cem erkânı yapıldı.

Koyunbaba’da cem erkânı

Osmancık Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından Osmancık Koyunbaba Türbesi’nde cem erkânı yapıldı.

22 Ekim 2019 Salı 23:49
Koyunbaba’da cem erkânı

Tarikat Aşığı Mustafa Alegöz’ün yürüttüğü cem erkânına CHP İl Yönetimi, Amasya Alevi Kültür Derneği, Merzifon Alevi Kültür Derneği, Gümüşhacıköy Alevi Kültür Derneği, Suluova Alevi Kültür Derneği, dedeler, âşıklar ve Osmancık ile çevre yerlerden birçok yurttaş katıldı.

Program meydan bekçisinin duası ile başladı. Ardından âşıklar deyişlerini seslendirdi. Sonrasında ise sırayla semah gösterisi ve tekrar dua yapıldı. Programın ardından misafirlere lokma dağıtıldı.

Osmancık Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Görmez ve Dernek yönetiminden Recep Çınar düzenledikleri programa destekleri için Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan’a Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve güvenliği sağlayan polis, jandarma ve bekçi ekiplerine teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 23.10.2019 00:15
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