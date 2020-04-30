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"Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde TOKİ'nin inşa ettiği 4. etap 357 konutun teslim tarihi belli oldu. ÇorumMilletvekili Oğuzhan Kaya, teslim tarihinin 11-12 Mayıs tarihleri arasında olacağını söyledi. 

30 Nisan 2020 Perşembe 19:15
"Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Osmancık Koyun Baba Mahallesinde 4. etap projesi kapsamında 2 +1 ve 3+ 1 planında inşa edilen 357 konutun hak sahiplerine blok sırasına göre teslim edileceğini belirten Milletvekili Kaya, "Osmancık 4. Etap Koyun Baba TOKİ’de bulunan 357 konutun inşaatı tamamladı, 11-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine blok sırasına göre teslimatına başlıyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun. ”ifadelerine yer verdi. 

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