Koyunbaba köprüsüne aydınlatma ödeneği

Kızılırmak nehri üzerinde İkinci Beyazıt zamanında yapılan, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve çevresinin aydınlatılacağını belirten Milletvekili Kaya, gerekli olan ödeneğin Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek, “Tarihi Koyunbaba Köprüsü ve çevresi aydınlatılarak geceleyin kartpostallık bir görüntü oluşması ve ırmak kenarının cazibesinin artması İçin 4 milyon lira tutarındaki ödenek Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi. Daha güzel bir Osmancık için durmadan çalışmaya devam” ifadelerine yer verdi. (İHA)

