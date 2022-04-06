Koyunbaba köprüsüne aydınlatma ödeneği
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık’taki tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün aydınlatılması için gereken ödeneğin gönderildiğini belirtti.
Osmancık 06.04.2022, 18:48
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Kızılırmak nehri üzerinde İkinci Beyazıt zamanında yapılan, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve çevresinin aydınlatılacağını belirten Milletvekili Kaya, gerekli olan ödeneğin Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek, “Tarihi Koyunbaba Köprüsü ve çevresi aydınlatılarak geceleyin kartpostallık bir görüntü oluşması ve ırmak kenarının cazibesinin artması İçin 4 milyon lira tutarındaki ödenek Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi. Daha güzel bir Osmancık için durmadan çalışmaya devam” ifadelerine yer verdi. (İHA)
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