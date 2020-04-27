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Köydeki ahşap ev küle döndü

Çorum’un Osmancık ilçesindeki bir köyde çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:34
Köydeki ahşap ev küle döndü

Yangın Baltacı Mehmet Paşa Köyü Göçük Başı mevkisinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen Ali Solugan’a ait evde yangın çıktı.

Osmancık Belediye İtfaiye ekiplerinin ve komşuların yardımıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde bulunan buzdolabı, yatak, yorgan, mutfak eşyaları gibi evin içinde bulunan bütün ev eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle hane halkı evsiz kalırken tek tesellinin can kaybı olmaması oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

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