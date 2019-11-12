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“Kötü insanların türküleri yoktur”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi (TDED) 'Bizim Türkülerimiz' adıyla yeni bir programa daha imza atıyor.

“Kötü insanların türküleri yoktur”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi (TDED) 'Bizim Türkülerimiz' adıyla yeni bir programa daha imza atıyor.

12 Kasım 2019 Salı 19:47
“Kötü insanların türküleri yoktur”

Program hakkında bilgi veren Kazım Sekili, türkülerin bir toplumun kimliği olduğunu dile getirerek, türkülerin insanların acılarını, sevinçlerini yansıtan en önemli araç olduğunu ifade etti. Sezikli, “Rahmetli Neşat Ertaş'ın da dediği gibi 'Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.' İşte türkülerimiz içinde bizleri barındırır. Türkülerimize karşı farkındalığı artırmak amacıyla bu programı düzenliyoruz. Programımız her ay düzenli olarak tekrarlanacak. Türkülerimizi hikayeleriyle birlikte derneğimizde dinleyeceğiz, üzerlerin de konuşacağız” dedi.

Bizim Türkülerimiz adlı programın ilk konuğu Adem Özbek oldu. Adem Özbek bazı türkülerin hikayelerini anlatarak ve türküleri seslendirerek katılımcılara güzel bir program sundu. Gecede Ümmüm, Payton Geldi, Şerifem, Bahçe Duvarından Aştım, Bahçede Yeşil Pınar, Bir Fırtına Tuttu Bizi ve Ayletme Beni isimli türküler seslendirildi. (Haber Merkezi)

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