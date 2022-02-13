Kontrolden çıkan TIR şantiye yolunda asılı kaldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrilmekten son anda kurtularak asılı kaldı.
Osmancık 13.02.2022, 18:05
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Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli (Badal) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a yük götüren 06 CHK 386 plakalı TIR, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu asfalt yoldan çıkarak tünel şantiyelerinin kurulduğu toprak alana girdi. Sürücü karayoluna tekrar dönmek isterken tırın çekicisi toprak alandaki tepenin ucunda asılı kaldı. Tırın asılı kaldığı yerden karayoluna düşmemesi facianın önüne geçti. Bir süre bulunduğu yerde asılı kalan TIR, vinçler yardımıyla kurtarıldı.
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