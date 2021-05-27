Kodek’ten Osmancık’a ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Kodek, ilçede Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, Atatürk Ortaokulu, Org. Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret etti.

Abdullah Kodek ayrıca deprem güçlendirme çalışmaları devam eden İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bina yapımına başlanacak olan Nene Hatun Ortaokulu inşaatında da incelemelerde bulundu.



(Uğur GÖRKEM)

