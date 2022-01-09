Kodek’ten Osmancık ziyareti

Okul ziyaretleri kapsamında, eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrenciler ile bir arada olmak amacıyla Osmancık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Kodek, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depreme karşı güçlendirme çalışmaları yürütülen Osmancık Osmangazi İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ile yapımı devam eden Nenehatun Ortaokulu’nda da incelemelerde bulunan Kodek, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret ederek ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

(Haber Merkezi)

