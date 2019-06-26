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Kızılırmak’ta ‘yayın balığı’ ilgi görüyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrinde tutulan yayın balığı ilgi görüyor.

Kızılırmak’ta ‘yayın balığı’ ilgi görüyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrinde tutulan yayın balığı ilgi görüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:43
Kızılırmak’ta ‘yayın balığı’ ilgi görüyor

Osmancık ilçe merkezinden geçen Kızılırmak nehrinde avlanan balıklar arasında en çok yayın balığın ilgi gördüğünü belirten amatör balıkçı Abdullah Acı, ilçede genelde olta ile balıkların avlandığını ifade etti.

Acı, ilçede Obruk Barajının faaliyete geçmesiyle baraja yeni balık türleri mercan, kefal ve levrek gibi balıklar salınsa da yıllardır bölgede Kızılırmak ile özdeşmiş yayın ve sazan balığının en tanınmış ve ilgi gören tür olduğunu belirtti.

Selim Gürbüz de, bölgede avlanan yayın balığının kılçıksız olduğunu, ekseriyette tavada yağda kızartıldığını ve yeşillikle beraber servis edilen ilçeye has bir yemek kültürü olduğunu ifade etti.

Mustafa Özüdoğru ise Kızılırmak’ta balık avlama yasağın kalmasıyla amatörce balıkçılık yapanların olduğunu ifade ederek, en çok tercih edilen balığın yayın balığı olduğunu ve kilogramının 25 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

(Haber Merkezi)

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