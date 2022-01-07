Kızılırmak’ta ölü balıkların sırrı

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta yer yer onlarca ölü tatlı su balığı çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor, bu durum insanları ürkütüyordu. Fakat ölü balıkların sırrı çözüldü.

Kızılırmak’ta suların azalması nedeniyle yer yer kurumuş bir dere gibi akan nehirde binlerce tatlı su balığı Osmanlı Padişahı II. Beyazıd döneminde kalma tarihi köprünün altına sığınıyorlar ve yaşam savaşı veriyorlar. O balıkları avlamak için ilçeye gelen onlarca balıkçıl kuşu bu balıkları avlamaya başladılar. Yakaladıkaları balıkları iri oldukları için yutamayan balıkçıl kuşları uzun uğraşlar sonucunda yutamayınca balığı hırpalayor ve yemekten vaz geçiyor. Bu sırada çok hırpalanan balık ölüyor. Balığıda parçalayamayan balıkçıl yemekten vazgeçiyor. İşte yer yer nehirde görülen ölü iri tatlısu balıklar yosunlar arasına takılmış bir vaziyette görüntü oluşturuyor.

Günlerce merak konusu olan bu balıkların ölüleri insanların aklına bir çok soru işareti getiriyordu. Acaba zehirlendiler mi? Yoksa oksijensiz mi kaldılar? Meğer bunları öldüren, yakalayıpta bu balıkları çok iri oldukları için yutamayan balıkçıl kuşlarıymış.

(Mustafa Ulusoy)