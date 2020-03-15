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Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15 Mart 2020 Pazar 01:46
Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Balık tutmak için Kızılırmak'a giden 3 Irak uyruklu, nehrin ortasında oluşan adacığa çıktı. Bir süre sonra Obruk Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 3 kişiyi botlarla kıyıya çıkaran ekipler, havanın kararması ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı.

112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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