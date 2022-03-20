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Kızılırmak'ın ıslahı için 21 milyon lira ödenek aktarıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, sağlanan ödenekle birlikte ırmak kenarı ıslahının bu sene içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. 

Osmancık 20.03.2022, 02:08
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Kızılırmak'ın ıslahı için 21 milyon lira ödenek aktarıldı

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık’ın merkezinden akan Kızılırmak kenarında devam eden ıslah çalışmaları için 2022 yılında 21 milyon TL yeni ödenek sağlandığını bildirdi. 
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Milletvekili Kaya, Osmancık ilçesini Kızılırmak ve yan kollarından gelen akarsuların taşkın zararlarından önlemek amacıyla yapılan 'Çorum Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım' işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirtti. 
Oğuzhan Kaya, proje kapsamında 4 bin 800 metre çift taraflı fore kazık imalatı, 3 bin 800 metre çift tarafı betonarme duvar kaplaması, 1 adet çelik yaya köprüsü, 3 adet yan dere bağlantı büyük menfezi, Organize Sanayi bölgesinde bulunan Çaysolak deresinin ıslahı ve diğer sanat yapılarının tamamlandığını hatırlattı. 
Projeden geriye bin metre çift taraflı betonarme duvar kaplaması kaldığını hatırlatan Milletvekili Kaya, projenin toplam maliyetinin 113 milyon TL olduğuna dikkat çekti. 
Bugüne kadar proje için 86 milyon TL harcandığını ve bu sene içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, 15 Mart 2022 tarihi itibari ile yüklenici firmanın şantiyesini açarak hızlı bir şekilde işe başladığını ifade etti. 
2022 yılı için yaklaşık 21 milyon TL daha ödenek verilerek inşaatı en kısa sürede tamamlanacağını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, iş kapsamında Osmancık merkezde Kızılırmak içerisinde yatak tanziminin de yapılacağını dile getirdi. 

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