Kızılay’dan Atatürk ortaokuluna teşekkür belgesi

Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve Kan Bağışı Kazanım personeli Yasemin Çaloğlu Atatürk Ortakokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Dr. Senem Çavuş, Okul Müdürü Adem Şahin, müzik öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı ve klipte görev alan öğrenciler Aslı Buğlem Kurşun, Esilanur Gürbüz, Nisa Erkuş, Ayşe Buse Karaduman ve Abdulkadir Kale’ye Türk Kızılay’ı tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim ettiler.

Atatürk Ortaokulu’nun yaptığı çalışma ile kamuoyunda güzel bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Senem Çavuş, “Klip genel merkezimiz tarafından çok beğenildi. Klibi izledikten sonra bu harika çalışmayı her tarafta paylaşmaya başladık. Her yerde okulumuzu örnek gösterdik. Bizler saha da varız fakat yeteri kadar bu farkındalığı oluşturamayabiliyoruz. Bu yüzden okullarda erken yaşta farkındalık oluşturmak için öğretmenlere çok daha fazla görev düşüyor. Sizlerde bu oluşumun temellerini harika bir şekilde atmışsınız. Hep birlikte atmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kanın tek kaynağı insan olan yaşamsal bir sıvı olduğuna dikkat çeken Çavuş, “Amacımız toplumun her kesiminde kan bağışına karşı duyarlılık oluşturmak. Bizler şu an biliyoruz ki öğrencilerimiz ilerleyen yaşlarda bilinçli bir kan bağışçısı birey olacaklar. Buradan Türk Kızılayı adına Okul müdürü Adem Şahin, müzik öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı, resim sergisi ile görsel sanatlar öğretmeni Nursel Uluhan’a ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul Müdürü Adem Şahin ise kan bağışının önemini ilk anlattıklarında çocukların “öğretmenim bizler de kan verelim, verebilir miyiz” diyerek heyecana kapıldılar. Şimdiden öğrencilerimizde bu konuda bir bilinç oluştu. Gelecekte gönüllü kan dostu olacak öğrencilerimiz bağışlayacakları kanlarla ihsanlara umut olacaklar” ifadelerini kullandı.