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Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciği, 120 adet gıda yardım paketi hazırladı. Hazırlanan paketler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Vefa Sosyal Destek Gurubu’na teslim edildi. 

Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciği, 120 adet gıda yardım paketi hazırladı. Hazırlanan paketler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Vefa Sosyal Destek Gurubu’na teslim edildi. 

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:35
Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması için Osmancık'ta tüm kurumlar seferber oldu. Osmancık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun almış olduğu kararlar doğrultusunda Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle ilçede evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ile karantina altında bulunan vatandaşlara gıda yardımı yapılmaya devam ediliyor. 
Bu kapsamda, Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciği ’de gıda yardım paketi hazırladı. Kızılay İlçe Temsilcisi Salim Çelik 120 adet gıda paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Osmancık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim etti. 

(İHA)

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