Kızılay Başkanı Sivritepe, "bir bağışınız ile üç aileye umut olabilirsiniz"

Çorum’un Osmancık ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlenecek. 'İyi ki varsın kan dostum' sloganıyla düzenlenecek olan kan bağış kampanyası 17-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, 'İyi ki varsın kan dostum' sloganıyla düzenlenecek olan kan bağış kampanyasının 17-18 Ocak 2022 tarihleri arasında Beyler Çelebi Camii yanında 10.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

2021 yılında İlçe'den 800 ünite kan bağışı alındığını belirten Sivritepe, “Türk Kızılay’ı olarak milletimizin her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Kaynağı sadece insan olan kan bağışına katılarak hastalarımıza umut olmaya davet ediyoruz.

İlimizde günlük 70 ünite kan kullanılmaktadır. Lakin biz bunu toplayamıyoruz. 2021 yılında 800 ünite kan bağışı aldık. Bu rakamı 30 bin nüfuslu ilçemiz için yetersiz buluyoruz. Duyarlı halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Neme lazım değil bir gün bana da lazım düşüncesiyle 15 dakikamızı ayıralım. Binlerce hastaya umut olalım. Hastalıklar durmuyor hatta her gün yenisi çıkıyor. İyilik ve iyilerde durmasın. Bir bağışınız ile 3 aileye umut olabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için iyilik sensiz olmaz” ifadelerini kullandı.