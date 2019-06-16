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Kırıkkale Delice’ye Çorumlu Kaymakam

Osmancıklı hemşerimiz Saliha Teke, Kırıkkale´nin Delice ilçesine İçişleri Bakanlığı´nın oluruyla kaymakam vekili olarak görevlendirildi.

Kırıkkale Delice’ye Çorumlu Kaymakam

Osmancıklı hemşerimiz Saliha Teke, Kırıkkale´nin Delice ilçesine İçişleri Bakanlığı´nın oluruyla kaymakam vekili olarak görevlendirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 20:03
Kırıkkale Delice’ye Çorumlu Kaymakam

26 yaşındaki genç kaymakam Saliha Teke, İçişleri Bakanlığı´nın 30 Mayıs 2019 tarihli oluruyla kaymakam vekili olarak görevlendirilirken Delice´deki görevine 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle başladı.

SALİHA TEKE KİMDİR?

Delice Kaymakam Vekili Saliha Teke 1993 yılında Çorum´un Osmancık ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Aksaray Valiliğinde İl Merkez Stajını, Ankara Gölbaşı ve Bilecik Bozüyük ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Bakanlık oluru ile görevlendirilen Saliha Teke 10.06.2019 tarihinde Delice´de görevine başladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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