“Kimseden kaynak dilenmedik”

Osmancık Belediye Başkanvekili Fatih Ergün düzenlediği basın toplantısında “Biz belediye olarak alacağımızı tahsil etme noktasında bir talepte bulunmadık. Sayın vekil asıl TEDES firmasının alacağının tahsilatını yapmıştır” diye konuştu.

Yerel gazetelerde yer alan “Belediyeye, 17,5 milyonluk maddi kaynak” haberi ile ilgili basına bilgi veren Fatih Ergün “Birkaç gündür gazetelerde Osmancık Belediyesi ismi kullanılarak bazı demeçler, bazı açıklamalar yapılıyor. Sayın vekil Oğuzhan Bey belediyenin tahsil edemediği bir alacağını getirttirdiğini iddia etmiş. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizim Osmancık Belediyesi yönetimi olarak sayın vekilden biz bu parayı alamıyoruz, tahsil edemiyoruz diye asla bir talepte bulunmadık. Önce bunun bilinmesini isterim. Şimdi biz de yüklenici firmayı çağırdık, firma yetkilisine sorduk, ‘biz talep ettik’ dedi. TEDES’in üçayağı var.

Bir ayağı devlet, bir ayağı belediye, bir ayağı da belediyenin ihaleyi verdiği firmadır. Sayın vekil belediyenin alacaklarını değil firmanın talebi üzerine o firmanın alacaklarını tahsil etmiştir. Bu firmanın alacaklarını alabilmesi için paranın belediyeye gelmesi gerekiyordu. 8 milyon TL’yi de şirket kendi hesabına almıştır. Hatta bizden önceki dönemin borcu olan 4,5 milyon TL’yi de belediyemiz ödemiştir. Biz kimseden şu anda kaynak falan dilenmedik, kaynağımızı üreteceğimizi zaten seçimden önce söylemiştik. Bunun doğrultusunda da hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ALGI OPERASYONU YAPILMAK İSTENİYOR”

Haberin bir algı operasyonu olduğunu öne süren Ergün, “Bu paranın bir kısmı Nisan ayında, bir kısmı Mayıs ayında, son olarak bir kısmı da 2 Temmuz’da geldi. Nisan ayında alınan para, Mayıs ayında alınan bir para, şimdi 13 Temmuz’da basın açıklaması niye yapılır. Bu parayı sen almışsan Nisan ayında aldığını neden Nisan ayında açıklamadın? Bir de bu para bize 2 Temmuz’da geldi. Şimdi neden 13 Temmuz’a kadar bekledin açıklama yapmak için? Acaba 13 Temmuz’da mı bu paranın geldiğinden bilgin oldu? 2 Temmuz’dan 13 Temmuz’a kadar ne oldu? Biz şöyle bir ithamla karşı karşıya kalıyoruz. Yarın algı oluşturulmaması için elbette böyle bir haber servisine karşı çıkmak durumundayız.” ifadelerini kullandı.

“KAMUNUN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

TEDES ile ilgili yeni bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Ergün, “TEDES’in geleceği noktasında da bazı adımlar atmış bulunuyoruz. Hukuki yönden incelemelerimiz devam ediyor. Yapılan sözleşmeye göre sistemin alt yapısını yapan belediyelere yüzde 30 pay veriliyor. Belediyemiz de bu pay üzerinden ihale açarak yüzde 12,4 oranında gelir paylaşımı ile sistemi özel firmaya ihale etmiş. Ancak daha sonra yayınlana Kanun Hükmünde Kararname ile belediyelere ödenecek oran yüzde 15’e düşürülmüş. Bu durumda oranlar eşit bir şekilde düşmesi gerekirken sözleşmedeki bir madde nedeniyle firma yüzde 12,4 belediye ise yüzde 2,6 pay alıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kamunun hakkını kimseye yedirmeyiz. Gerekirse TEDES’i kapatabiliriz.” dedi.

“SAYIN VEKİLE DÜŞEN BAŞKA GÖREVLER VAR”

Ergün açıklamalarına şöyle devam etti: “Sayın vekile düşen görevler tatbiki de var Osmancık ile ilgili. Bu memleket hepimizin. Hep beraber hepimize düşen görevler var. Mesela Dereboğazı’nda Arıtma Tesisi kurulması gerekiyor. Burada sayın vekilimizin desteğine ihtiyacımız olabilir. Bu noktada ağırlığını koyarsa bir TEDES alacağından daha etkili olur diye düşünüyorum. İkincisi Kırkdilim Yolunun yapılması noktasında buranın takibine kıymetli zamanlarını harcarsalar doğru olur diye düşünüyorum.”

“Osmancık 2’den büyük” diyen Ergün, “Biz buraya tesadüf gelmedik. Biz emeklerimizle, halka kendimizi anlata anlata, çalışa çalışa geldik. Hak, hukuk, adalet gözeterek geldik. Asla hiçbir şeyden geri durmayacağız. Biz tabi ki memlekete hizmet için geldik. Osmancık’a hizmet etmek istiyoruz. Çünkü Osmancık 2’den büyük” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)