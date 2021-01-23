Kedi kurtarma operasyonu

Osmancık Çay Mahallesi’nde bina boşluğunda mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Kısık kısık kedi miyavlaması duyan vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler kedinin düştüğü ve sesin geldiği yerde bir araştırma yaptılar.

Kedinin bina boşluğuna girip bir daha çıkamadığı anlaşıldı. Ardından sesin geldiği boşluğa merdiven sallayan ekipler aşağıya inerek, kediyi yakalayıp kurtardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler daha sonra doğaya bıraktı.

(Mustafa ULUSOY)