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Kedi kurtarma operasyonu
Çorum’un Osmancık ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi ölmekten son anda kurtarıldı.
Osmancık 23.01.2021, 00:12 23.01.2021, 00:16
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Osmancık Çay Mahallesi’nde bina boşluğunda mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Kısık kısık kedi miyavlaması duyan vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler kedinin düştüğü ve sesin geldiği yerde bir araştırma yaptılar.
Kedinin bina boşluğuna girip bir daha çıkamadığı anlaşıldı. Ardından sesin geldiği boşluğa merdiven sallayan ekipler aşağıya inerek, kediyi yakalayıp kurtardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler daha sonra doğaya bıraktı.
(Mustafa ULUSOY)
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