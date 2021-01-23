Son Dakika

Kedi kurtarma operasyonu

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi ölmekten son anda kurtarıldı.

Osmancık 23.01.2021, 00:12 23.01.2021, 00:16
9
Kedi kurtarma operasyonu

Osmancık Çay Mahallesi’nde bina boşluğunda mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Kısık kısık kedi miyavlaması duyan vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler kedinin düştüğü ve sesin geldiği yerde bir araştırma yaptılar.

Kedinin bina boşluğuna girip bir daha çıkamadığı anlaşıldı. Ardından sesin geldiği boşluğa merdiven sallayan ekipler aşağıya inerek, kediyi yakalayıp kurtardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler daha sonra doğaya bıraktı.

(Mustafa ULUSOY)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:57
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@