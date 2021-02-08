Kazada yaralanan kadın kurtarılamadı
Çorumlu genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti.
Osmancık 08.02.2021, 21:25 08.02.2021, 21:26
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Konya'da yaşayan Osmancıklı Seren Küçükkafa bir süre önce geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Kaza sonrası ağır yaralanan ve bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Osmancıklı hemşehrimiz İbrahim Küçükkafa'nın kızı 28 yaşındaki Seren Küçükkafa önceki gün hayatını kaybetti.
Küçükkafa'nın cenazesi dün öğle namazının ardından Osmancık Tekmen Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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