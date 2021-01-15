Kaymakam Akpay’dan korona virüs denetimi

Kaymakam Ayhan Akpay ve denetim ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini ilçe merkezi ve sebze pazarında gerçekleştirdi. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen ve işletme sahipleri ile vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Akpay, kontrollü sosyal hayatın devamı için maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.