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Kaymakam Akpay'dan siyasi parti temsilcilerine ziyaret
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.
Osmancık 30.09.2021, 23:41
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Siyasi parti başkanlarına iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Akpay, ziyarette ilçe ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Akpay, ziyareti sırasında göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı siyasi parti başkanlarına ve ilçe teşkilatlarına teşekkür etti.
Kaymakam Akpay, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı ile görüştü.
(Haber Merkezi)
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