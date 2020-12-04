Kaymakam Akpay'dan semt pazarında koronavirüs denetimi
Osmancık kaymakamı Ayhan Akpay, semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlara koronavirüs kurallarına riayet etmeyi konusunda ikaz etti.
Osmancık 04.12.2020, 13:36
7
Kaymakam Akpay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini İlçede kurulan semt pazarında gerçekleştirerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Akpay, işletme sahipleri ve vatandaşlardan kontrollü sosyal hayatın devamı için; maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.
Yapılan denetime, daire amirleri ve denetim ekipleri de katıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
açık
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:35
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:20
|Yatsı
|18:45