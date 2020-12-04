Kaymakam Akpay'dan semt pazarında koronavirüs denetimi

Kaymakam Akpay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini İlçede kurulan semt pazarında gerçekleştirerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Akpay, işletme sahipleri ve vatandaşlardan kontrollü sosyal hayatın devamı için; maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

Yapılan denetime, daire amirleri ve denetim ekipleri de katıldı.