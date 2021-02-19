Kaymakam Akpay'dan kontrol noktasına ziyaret

Osmancık İlçe Kaymakamı Akpay D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret ederek, kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Akpay güvenlik güçlerinin kandillerini kutlayarak kolaylıklar diledi.

Kaymakam Akpay'a ziyaretleri sırasında Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve Osmancık İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar eşlik etti.

(Mustafa ULUSOY)