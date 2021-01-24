Kaymakam Akpay'a Kızılay yelek ve rozeti

Kaymakam Akpay son olarak Kızılay İlçe Temsilciliği’ni ziyaret etti. Bina önünde Kızılay Osmancık İlçe Temsilcisi Osman Sivritepe ve yönetimi karşıladı. Kaymakam Ayhan Akpay ile bir süre çalışmalarla ilgili sohbet edildi. Kaymakam Akpay'a Kızılay yeleği ve Kızılay rozeti armağan edildi.

Kızılay Osmancık İlçe Temsilci Osman Sivritepe, “Türk Kızılayı 2021 yılını gönüllü yılı olarak ilan etmiş ve herkesi bu aileye davet ediyoruz. Sayın İlçe Kaymakamımız da bizlere her zaman yanımızda olduğunu belirtmiştir. Kızılay ailesine gönüllü yeleğimizi vererek Kızılay rozetini taktık. Bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Ayhan Akpay'a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Ayhan Akpay, Kızılay Temsilcisi Sivritepe ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)