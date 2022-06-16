Kayıp genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
Osmancık 16.06.2022, 16:32 16.06.2022, 16:36
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Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan ve bir süredir kayıp olarak aranan Elif Akıllı isimli 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
Güney Mahallesi'nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ederken kayıp kızın Karaçay bendinde cansız bedeni bulundu.
Olay yerine polis ekipleri ve cenaze aracının sevk edildiği Elif Akıllı'nın cenazesinin kesin ölüm nedeni için Adli Tıp'a gönderildiği bilgisine ulaşıldı.
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