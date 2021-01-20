Kavşakta çarpıştılar

Alınan bilgiye göre kaza Osmancık Gemici Mahallesi eski hastane yolu Sultan Hamid Caddesi ile Ergenekon Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı.

İki otomobil kavşağa yanaştığında sürücülerinin dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle çarpıştı.

Trafik kazasında yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından araçlar yoldan kaldırılarak cadde temizlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)