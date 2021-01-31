Karslıoğlu’na kutlama

Bir süredir vekaleten yürütülen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 4 Aralık 2020 tarihi itibariyle asaleten Haluk Karslıoğlu atandı. CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, yönetiminden Mahmut Özhan Arslan, Funda Akkuş ve Yılmaz Doğan göreve başlayan yeni Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP İlçe Başkanı Sadık Eker’e ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)