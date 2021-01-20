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Karda kayan otomobil tarlaya uçtu

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde yoğun kar yağışı sonucu bir araç karda kayarak tarlaya uçtu.

Osmancık 20.01.2021, 22:58
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Karda kayan otomobil tarlaya uçtu

Kaza Osmancık ilçesi Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Kınalıtaş mevkisi Danişment kavşağında meydana geldi.

Samsun yönünden İstanbul istikametine giden 34 HM 6244 plakalı otomobil karla kaplı yolda tekerlekleri kayınca sürücüsünün tedbirsizliği ve dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve önce şarampole, sonra oradan da duramayarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü ve içerisinde yolcu olarak bulunanlar kazayı yara almadan atlattılar. Kaza ihbarıyla olay yerine Bölge Trafik ekipleri ve Çekici Vinç intikal etti.

Polis ekiplerinin D-100 Karayolunda aldıkları sıkı önlemler eşliğinde tarlaya uçan otomobil vinç yardımıyla tarladan çıkarılıp çekiciye yüklenip kaza yerinden kaldırılarak götürüldü.

(Mustafa ULUSOY)

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