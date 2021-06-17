Karatağ, Osmancık Esnaf Kefalet’e aday

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde hizmet bayrağını daha ileri taşımak amacıyla 6 Temmuz 2021 günü yapılacak olan kongrede aday olduğunu duyuran Bilal Karatağ, daha dinamik ve heyecanlı bir yönetim anlayışıyla hep birlikte, istişare kültürünü ve kolektif yönetim tarzını ön planda tutarak, esnafı merkezde tutan bir anlayışla kooperatifi daha da ileriye taşımak için esnafa söz verdiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karatağ, şunları dile getirdi; “Tüm dünyayı ve ülkemizi olduğu gibi, şehrimizi de etkisi altına alan Covid -19 belasından bir an evvel kurtulmamızı, sağlıklı ve huzurlu günlere hep birlikte kavuşmamızı diliyorum. 1400'e yakın üyesiyle büyük bir aile olan Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kongresinde göreve talibim.12 yıldır kooperatifimizi yöneten mevcut yönetim kuruluna bugüne kadarki hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)

